Bıçakla bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı
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Bıçakla bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bıçakla bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı
16.09.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:59

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Bora Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.Ü. yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanan olayın şüphelisi M.Y.İ. adlı genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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