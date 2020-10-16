Bıçakla bir kişiyi yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bıçakla bir kişiyi yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

16.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:04
Bıçakla bir kişiyi yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir kişinin bıçaklanarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin bıçaklanarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.B. yaralanarak hastanelik oldu. Polis olayla ilgili U.G. ve P.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı 18'den küçük olan P.P. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, P.P. ise İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan P.P. ve U.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Emrah Deniz Seki Cem Yılmaz Yasmin Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Genç Milli Tarım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bıçakla bir kişiyi yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 01:03:39. #1.15#
title