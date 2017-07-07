Bıçakla 3 Kişiyi Yaralayan Eski Başkan, Alkışlarla Cezaevine Gitti

ERZURUM'daki hayvan pazarında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayan Dadaşköy eski Belediye Başkanı 62 yaşındaki Yusuf Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliye önünde bekleyen yakınları, Yıldırım'ı, Erzurum E Tipi Cezaevi'ne götürülmesi sırasında alkışladı.



Olay 6 Temmuz günü saat 09.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. Dadaşköy Beldesi'nde 1990'lı yıllarda Refah Partisi'nden iki dönem Belediye Başkanlığı yapan hayvan tüccarı Yusuf Yıldırım, iddiaya göre hayvan pazarındaki yer yüzünden çıkan kavgada 42 yaşındaki Gökmen ve 29 yaşındaki Emrah Bayram kardeşleri bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen 39 yaşındaki Mustafa Teymiroğlu da Yusuf Yıldırım'ın salladığı bıçakla yüzünden yaralandı. Aldığı bıçak darbesi ile boynundan ağır yaralanan Gökmen Bayram, hayati tehlikeyi atlattı. Hafif yaralanan Emrah Bayram ve Mustafa Teymiroğlu ise taburcu edildi.



Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra bugün adliyeye etkin güvenlik önlemleri altında çıkarıldı. Yıldırım, Nöbetçi 1'inci Sulh Hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Adliye önünde bekleyen yakınları ve taraftarları, Yusuf Yıldırım'ın otomobille Erzurum E Tipi Cezaevine götürülmesi sırasında alkışladı.



Öte yandan avukatı Alparslan Başlıcan, eski başkan Yıldırım'ın meşru müdafada bulunduğunu savundu.



- Erzurum