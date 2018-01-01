Bıçakla 2 Kişiyi Yaralayan Şahıs Yakalandı

Samsun'da 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı.



Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan U.E. (19) ve F.K. (18) yaralanırken, saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 2 kişiyi yaralayan şahsın 19 yaşındaki K.B. olduğunu tespit eti. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan K.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN