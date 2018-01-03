Bıçakla 2 Kişiyi Yaralayan Genç, Savcının İtirazı Üzerine Tutuklandı

Samsun'da 2 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan genç, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve bu kez mahkemece tutuklandı.



Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan U.E. (19) ve F.K. (18) yaralanırken, saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 2 kişiyi yaralayan şahsın 19 yaşındaki K.B. olduğunu tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan K.B., önceki gün Samsun Adliyesine sevk edildi ve savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bunun üzerine savcı bir üst mahkemeye itirazda bulunarak K.B.'nin tutuklanmasını talep etti. Savcının itirazını inceleyen üst mahkeme K.B. hakkında yakalama kararı çıkardı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan K.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye ifade veren K.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN