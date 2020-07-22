Bıçakçıların kurban mesaisi
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Bıçakçıların kurban mesaisi

Bıçakçıların kurban mesaisi Bıçakçı Melih Başak;"Bileme işleri arttı, bıçağın çeliği kaliteli olmalı" "Piyasada çakma bıçak çok seyyar satıcılardan kesinlikle bıçak alınmamalı" Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işleri artan bıçakçılar, bileme taşından çıkan kıvılcımlar arasında günün...

22.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:54

Bıçakçıların kurban mesaisi

Bıçakçı Melih Başak;"Bileme işleri arttı, bıçağın çeliği kaliteli olmalı"

"Piyasada çakma bıçak çok seyyar satıcılardan kesinlikle bıçak alınmamalı"

ESKİŞEHİR - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala işleri artan bıçakçılar, bileme taşından çıkan kıvılcımlar arasında günün yarısından çoğunu çalışarak geçiriyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'de bulunan tarihi bıçakçılar çarşısında yoğun mesai harcanıyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar körelen bıçakları biletmek için bıçak ustalarının yolunu tuttu. Bir yandan kavurucu sıcaklar ve virüsle de mücadele eden ustalar, günde ortalama 14 saat bileme işlemi yapıyor. Özenle bilenen bıçak ve satırların fiyatları ise 3-5 lira arasında değişiyor.

"Bileme işleri arttı"

Dede yadigarı bıçakçılık mesleğinin beşinci kuşağı olan Melih Başak, bayram dolayısıyla işlerinin arttığını ifade etti. Başak, "İşlerimiz yoğunlaşmaya başladı, bilemelerimiz devamlı geliyor. Fiyatlarımızda da bir değişiklik yapmadık. Fiyatlarımızı standart tuttuk, pandemi sürecinde olduğumuz için artırmadık. Bıçak bilemesini 3 liradan, satırı ise 5 liradan yapıyoruz. Esnaf olarak biz de virüs sürecinden etkilendik ama satışlarımız oluyor. Seneden seneye fark ediyor ama eski potansiyelimizi yakaladık" diye konuştu.

"Bıçağın çeliği kaliteli olmalı"

Piyasada çakma bıçak sayısının fazla olduğunu aktaran Başak, seyyar satıcılar yerine güvenilir işletmelerden kaliteli bıçak alınmasını tavsiye etti. Başak, "Vatandaşların kaliteli bıçak alması gerekiyor. Bıçaklar kurbanda kullanılacağı için çelikleri kaliteli olan bıçaklardan almaları gerekiyor. Şimdi çakma bıçak çok piyasada, esnafa da güvenmeleri lazım. Seyyar satıcılardan kesinlikle bıçak alınmaması lazım. Onun dışında bizlere geldikleri zaman zaten müşterinin cebine göre fiyat vermeye çalışıyoruz, indirimlerimizi yapıyoruz. Önceden getirip kalabalığa kalmadan gelirlerse, itinalı bir şekilde bilenmiş olur" dedi.

Son olarak bıçak fiyatları hakkında bilgi veren Başak, şunları söyledi:

"Vatandaşların alacağı bıçaklar 35 liradan başlayıp 120 liraya kadar çıkıyor. Ucuz alayım elimde bulunsun derlerse 10 liraya da var. Her bütçeye uygun elimizde bıçak var.

Bıçakçıların kurban mesaisi

Kaynak: İHA

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