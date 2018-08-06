Bıçakçıların Kurban Bayramı Yoğunluğu

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılar pazarında hareketlilik başladı.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na az bir süre kala bıçakçılar pazarında hareketlilik başladı. 45 yıldır bıçakçılık işiyle uğraşan Ömer Yaşarsoy, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılık işiyle yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bıçakçılık pazarında hareketliliğin başladığını belirten Ömer Yaşarsoy, "Ben bıçakçılık mesleğini 45 yılı aşkındır yapıyorum. Bıçakçılık mesleği kolay işler değil, emek isteyen bir iştir. Bıçakçılık mesleğinde çekirdekten yetişmek gerekir. Ben bıçakçılık işini devam ediyorum. Kurban Bayramı geliyor, insanlar artık kurban hazırlıklarına başladı. Biz bıçak bilevliyoruz. Anahtar, çilingir hizmetleri yapıyoruz. İşlerimizi bu şekilde devam ediyoruz. Bıçakçılık mesleğinde artık çıraklar yetişmiyor. Biz kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Bıçakçılık mesleğinin geleceği iyidir, ama eleman yetişmiyor. Bıçakçılık mesleği için kimse gelip yetişmiyor. Ben ilkokula gitmeden bıçakçılık işine başladım. Bıçakçılıkta çekirdekten yetişmiş biriyim. Benim işyerimde bıçak, anahtar ve çilingir işleriyle uğraşıyorum. Bıçakçılık işinden memnunum, çok şükür işler iyi gidiyor. Kurban bayramına sayılı günler kala burası hareketlendi. Özellikle Arefe günü ve bayram günlerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Vatandaşlar erken gelsin. Kurban Bayramı için bıçakları alsınlar. Bıçakları 4 yıldır 2 liraya satıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA