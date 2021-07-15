Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
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Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE (İHA) – Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

DÜZCE (İHA) – Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. 40 yıllık bıçakçı Halil Emül, bıçak biletmek isteyen müşterilerini yoğunluk nedeniyle randevu ile kabul ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik başladı. Kesecekleri kurbanlara zarar vermek istemeyen ve işlerini daha sağlıklı yapmak isteyen vatandaşlar, uygun bıçağı bulmak ve ellerindeki bıçakları biletmek için bıçakçılara koştu. Düzce'nin Camikebir Mahallesi'nde dede mesleği olan bıçakçılık işini 40 yıldır yapan Halil Emül de yaşadığı yoğunluk nedeniyle randevu sistemine geçti. Bıçaklarını biletmek isteyen müşterilerinin oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek isteyen Emül, müşterilerini mağdur etmemek için randevu defteri tutmaya başladı. Kurban kesecek olan vatandaşlara uygun bıçağı alma konusunda uyarılarda bulunan Emül, bıçak biletme ve bıçak alma işinin son güne bırakılmaması gerektiğini, yaşanan yoğunluktan dolayı sıkıntıya düşebileceklerini söyledi.

"İnsanlarımız bıçak biletme konusunda erken davransınlar"

İşlerinin yoğun olduğunu söyleyen Halil Emül, "İşlerimiz yoğun, kalabalık. İnsanlarımız bıçak biletme konusunda erken davransalar isabetli olur. Son günler yoğun oluyor, kalabalık oluyor. Herkese cevap verilemiyor, yetişilemiyor. İnsanlarımıza bıçaklarını erken biletmelerini, son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Yoğunluk bilettirme konusunda talep oluyor. Bu dönemde randevu sistemi ile çalışıyoruz. Günlük adet sayısına göre randevu veriyoruz. O kişiler bıçaklarını bırakıyorlar, günü geldiğinde teslim alıp gidiyorlar" dedi.

"Standartlara uygun çelikten yapılan bıçaklar tercih edilmeli" diyen Emül, kolaylıkla kurban kesilebilecek bıçağın özelliklerine de değinerek, "Ucuz bıçaklar olmamalı. Standartlara uygun çeliklerden yapılmalı. Bilinen firmalardan alınmalı ve bıçak iyi bir şekilde bilenmeli ve tüy kazıyacak hale gelmeli" diye konuştu.

"Keskin bıçak tüy dökmeli"

Halil Emül, keskin bıçağın tüylere dokunduğunda dökecek şekilde olması gerektiğini belirterek, "Evlerinde bıçak bilemek için masat kullanabilirler. Yeni çıkan bileme aletleri var, onları kullanabilirler. Ama kesim sırasında mutlaka kesim levhası kullanmalarını tavsiye ediyoruz ellerini kesmemeleri için. Biz bıçak bilerken önce ağzını inceltme işlemi yapıyoruz. Çapağını yumuşatma işlemi yaptık. Yağ taşında çapağını düşürdük. Masatladık ve tüy dökecek hale getirdik" dedi. - DÜZCE

Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
Bıçakçılarda kurban yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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