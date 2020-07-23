Bıçakçılarda kurban mesaisi başladı
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Bıçakçılarda kurban mesaisi başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kurban bayramı öncesinde hem satış, hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar, yoğun mesai harcıyor.

Bıçakçılarda kurban mesaisi başladı
23.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:46

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kurban bayramı öncesinde hem satış, hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar, yoğun mesai harcıyor.

Bıçakçılar olarak yoğunluğumuz başladı diyen bıçak ustası Ergülü Ulutaş, "Kurbanı kesecek bıçağın keskin olması ve kurbanlığa eziyet vermemesi lazım. Kurban bayramın gelmesiyle her türlü bıçağın bilemesinde yoğunluğumuz başladı. Sadece kurban bıçakları değil, terzi, makasını, kasap, et kıyma bıçağını, berberler makaslarını bilememiz için bize getiriyorlar. Bileme alanımız geniş olduğu için her türlü bileme var. Bütün esnaf burada. Vatandaşlar da kurban kestiği için burada. Bu bayram daha yoğun geçer" ifadesini kullandı.

Ulutaş bayram öncesinde vatandaşlara ve esnafa tavsiyelerde bulunarak, "Esnaf ve vatandaşlar, son güne kalmasın. Son günlerde çok yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar erken gelsin, hem biz onlara karşı mahcup olmayalım, hem de onlar mağdur olmasın" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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