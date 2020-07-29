Bıçakçılarda Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai
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Bıçakçılarda Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai

Adıyaman'da Kurban Bayramı öncesinde hem satış hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor.

29.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:13

Adıyaman'da Kurban Bayramı öncesinde hem satış hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor.

Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda esnaflık yapan Mustafa Uyan, AA muhabirine, bayram öncesi bıçak bileme işlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs sebebiyle sosyal mesafelere dikkat ettiklerini aktaran Uyan, "Bıçak çeşitlerimiz bol olmasıyla beraber satışlarımız da çok güzel. Bayram haftası dolayısıyla bıçakçılarda hareketlilik var. Ama bayrama son gün kala daha da yoğun olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden İlhan Kurt ise Kurban Bayramı dolayısı ile tarihi Oturakçılar Pazarı'na gelerek satır ve bıçaklarını bilettiğini dile getirdi.

Bıçakçılarda Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai

Kaynak: AA

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