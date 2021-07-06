Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı
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Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı

Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bıçakçılarda hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bıçakçılarda hareketlilik başladı. Bıçakçılar kurban ibadetinde kullanılacak bıçakların kaliteli çelikten olmasını önerirken ucuz bıçakların kurban hayvanına acı çektirebileceğini söylüyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda 'kurban mesaisi' başladı. Bıçakçılarda satışlar artarken, bazı vatandaşlar da kurban ibadeti öncesi bıçaklarını bileylettirmeye getiriyor. Kurban ibadetinde kullanılacak bıçakların kaliteli olması hayvan kesiminde önem taşırken bıçakçılar kurban kesiminde kullanılacak bıçakların kaliteli, keskin ve çelikten olmasını öneriyor. Ucuz bıçakların kalitesiz olabileceğini söyleyen bıçakçılar, kalitesiz bıçakların hayvana kesimde acı çektirebileceği konusunda da uyarıyor.

"Kör bıçak kurban hayvanına acı çektirir"

Bıçakçı İlhan Alp, Kurban Bayramı'na ortalama bir ay kala işlerin yoğunlaştığını belirterek, "Kurban bıçağı özel bir bıçaktır. Kurban bıçağının kaliteli ve el yapımı olmasını öneriyoruz. Elde dövülmüş olan bir bıçağın keskinliği diğerlerine göre daha iyidir. Kurban için genelde üç bıçak alınıyor. Kelle bıçağının hayvanın boynunda bulunan üç damarını çok rahatlıkla kesmesi gerekiyor. Aksi takdirde kör bir bıçakla, kalitesiz bıçakla bu işlem yapıldığında hayvana acı ve eziyet olur" dedi.

Bıçakların özelliklerinden de bahseden Alp, "Biz genelde sapı şimşir ağacından yapılmış bıçakları kurban kesiminde öneriyoruz, bu ağaç anti bakteriyel özellik taşıyor. Çelik olarak Alman çeliğini kullanıyoruz. Profesyonel kesim yapanlara önerimiz; bir numaralı kısa bıçak, deri bıçağı ve doğrama bıçağı kullanmalarıdır. Kurbanı kesecek kasaplar üç adet bıçak ile kesimlerini uygun şekilde gerçekleştirebilir. Kurban bıçağı fiyatlarımız 150 liradan başlıyor. En pahalı bıçağımız 180 lira" ifadelerini kullandı.

Kurban hayvanı kesimi için ucuz bıçakların tercih edilmemesi gerektiğinin altını çizen Alp, "Eğer bıçak kaliteliyse kurbanı kesen asla korkuya düşmez ve hayvana da eziyet etmemiş olur" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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