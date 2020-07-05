Bıçakçılar ve kurban kesme malzemeleri üreticileri bayrama hazır
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Bıçakçılar ve kurban kesme malzemeleri üreticileri bayrama hazır

- Bıçakçılar ve kurban kesme malzemeleri üreticileri bayrama hazır Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, bıçakçı esnafı ve kurban kesme malzemesi üreticileri mesaiye başladı.

05.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:32

- Bıçakçılar ve kurban kesme malzemeleri üreticileri bayrama hazır

İZMİR - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, bıçakçı esnafı ve kurban kesme malzemesi üreticileri mesaiye başladı. Esnaf, bayram öncesi talebin yoğunlaştığına vurgu yaptı.

İzmir'de kurban kesecek vatandaşlar ve kasapların uğrak yeri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bıçakçılar, kurbanlık bıçaklar için kolları sıvadı. Kurbanlıklar için el yapımı bıçaklar tercih edilirken, esnaflar ise taleplere yetişmek için yoğun mesai içine girdi. Öte yandan kurban olarak kesilen hayvanın asılmasına ve derisinin yüzülmesine yarayan malzeme üreticileri de taleplerin yoğunlaştığını belirtti.

Esnaftan müşteriye: "Son günlere kalmayın"

Kurban Bayramı öncesi özellikle son bir haftada çok yoğun olduklarından dolayı işlerin aksayabileceği, vatandaşların bekleme sürelerinin uzayabileceğine dikkat çeken bıçakçı esnafı Uğur Yücel, kurban için kullanılan bıçaklar hakkında da bilgi verdi. Yücel, "Aslında şu an için asıl yoğunluğumuz başlamadı. Günde 8 - 10 kişi kurban için geliyor şimdilik; onlar da tedbirli olanlar. Biz bunu her sene söylüyoruz. Bıçaklarınızı bileyletmek için önceden getirin ki son günlere kalmasın. Son günlerde çok yoğunluk oluyor ve sıkıntılar yaşanabiliyor. Kurban kesmek için ayrı bıçak kullanmak gerekir. Sadece Kurban için değil, her işin, her malzemenin bıçağı da ayrıdır. Ekmek bıçağı ayrıdır, et bıçağı ayrıdır, balık fileto bıçakları ayrıdır. Dolayısıyla kurban bıçağı da ayrı olması gerekir" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi bıçaklarını biletmeye geldi

Kurban Bayramı öncesi bıçaklarını biletmek için erken davranan Ömer Yılmaz isimli vatandaş, "Kurban Bayramı öncesi son haftalarda daha da kalabalık oluyor burası. O zaman istediğimiz vakitte alamıyoruz. O yüzden erken geliyoruz. Daha önce almıştım ben bıçakları, onları biletmeye geldim. Her sene Kurban Bayramı'ndan önce buraya gelerek biletiyorum bıçaklarımı" dedi.

6 - 7 saat süren kurban kesme ve parçalama işlemi, bu aletler ile 45 dakika sürüyor

Özellikle büyükbaş hayvanların kesiminin ve parçalama işleminin vakit aldığını ancak üretilen malzemeler ile bu sürenin 45 dakikaya indiğini söyleyen üretici firma sahibi Muammer Hankaya, ise bayram öncesi taleplerin yoğunlaştığını ifade etti. Hankaya, "Burada kurbanla ilgili yardımcı malzemeler üretiyoruz. Vinç, deri sıyırma, etleri rahat kesebilmek için ürettiğimiz kancalar ve et parçalama makineleri yapıyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğumuz artıyor. Talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Genelde toplu kesim yapan büyük kasaplara malzemeler üretiyoruz. Bunların dışında özel kurumlar, derneklerin kendi kesimhanelerinden talepler alıyoruz. Bu ürettiğimiz malzemeler ile kurban kesimi daha kolay ve hızlı hale geliyor. Özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde vatandaşlarımız oldukça zorlanıyor. Hayvanı yatırıp kesmek, derisini ayırıp etlerini kesmek 6 - 7 saat gibi bir sürede gerçekleşiyordu. Bu malzemeler ile aynı büyükbaş hayvan 45 dakika içerisinde etleri ayrılmış, dağıtıma hazır hale geliyor" açıklamasında bulundu.

Bıçakçılar ve kurban kesme malzemeleri üreticileri bayrama hazır

Kaynak: İHA

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