Bıçakcılar, Souheil Elhakim'i Yeni Ceo Olarak Atadı

Souheil ElHakim'in CEO olarak atanması, aynı zamanda, şirketin yenilenen misyonuna ve hedefine de uygun olarak, sağlık sektörüne ve insanların sağlıklı yaşamasına katkıda bulunma çaba ve inancı ile paralellik gösteriyor. Souheil ElHakim, yenilikçi düşünce ve inovasyon bazlı yeni teknolojiler ile geliştirilmeye devam edilecek ürünler ile sağlık sektörüne ve hastalara odaklı çözümler sunulmasına liderlik yapacaktır.

Bu göreve atandığı için mutlu olduğunu dile getiren ElHakim, "Bıçakcılar'ın, inanılmaz yetenekli çalışanlarının yardımıyla kazandığı müşteri güvenine bağlı, başarılı, uzun bir geçmişi var. Bizler gerçekten yenilikçi ve küresel bir geleceğe doğru şirketimizi büyüttükçe, misyonumuz da "İnsanların Sağlıklı Yaşamalarına Katkıda Bulunmak" değişmeyecektir. Teknoloji dünyası, sağlık sektöründe bir değişimin eşiğinde ve bizler de bu değişimin bir adım ötesinde gitmek için müşterilerimize değer katan özelliklerle oluşmuş vizyonumuzun ışığı altında yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Souheil ElHakim, CEO olarak atanmadan önce Bıçakcılar'ın Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak küreselleşme ve inovasyon odaklı hedefleri gerçekleştirmek için görev yapıyordu.

20 seneyi aşkın tecrübesiyle sektörün başarılı liderlerinden biri olan Souheil ElHakim, Lübnan Amerikan Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği mezunu olup, yüksek lisansını Biyomedikal Mühendislik, doktorasını ise Elektrik Mühendisliği üzerine yaptı. Kariyerine 1990 yılında Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nde Bilgisayar Mühendisi olarak başlayan ElHakim, GE Healthcare ve Medtronic gibi firmalarda muhtelif roller alarak, Amerika, Kanada, Fransa gibi farklı ülkelerde tıbbi cihaz endüstrisinde, operasyon, satış ve pazarlama, stratejik planlama, Ar-Ge departmanlarında görev yapmıştır.



