Bıçakçılar Mesleği Yaşatmak İçin Direniyor

Kahramanmaraş'ta bıçak ustaları 5 atölyede mesleği yaşatmaya çalışıyor.



Merkez Onikişubat ilçesine bağlı bin 800 nüfuslu "Bıçakçı köy" olarak bilinen Hartlap Mahallesi'nde bıçakçılık mesleği, ustaların kendilerine has teknikleri, az da olsa usta çırak ilişkisi içinde, babadan oğula aktarılarak sürdürülmeye çalışılıyor.



Hartlap Mahallesi Muhtarı ve bıçak ustası Ökkeş Demir, dedelerinin mesleğini yeni nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.



Mahallede 40 yıl önce her evin altında bıçak üretim atölyesi bulunduğunu, babaların çocuklarıyla bıçak üretimi yaptığını dile getiren Demir, bu atölyelerin saysının 5'e kadar düştüğünü, mesleği yaşatmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.