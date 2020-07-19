Bıçakçılar Kurban Bayramı'na hazır Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Kayserili bıçakçılar hazırlıklarını tamamlarken, 38 yıldır bıçakçılık yapan Ahmet Tüfekçi vatandaşlara bayram öncesi tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Kayserili bıçakçılar hazırlıklarını tamamlarken, 38 yıldır bıçakçılık yapan Ahmet Tüfekçi vatandaşlara bayram öncesi tavsiyelerde bulundu.

Camii Kebir Mahallesi'nde bulunan Bıçakçılar Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi bıçak satışı ve bileme yapan esnaf, hazırlıklarını tamamladı. Yoğunluğun önceki senelere göre daha az olduğunu vurgulayan bıçak ustası Ahmet Tüfekçi, vatandaşların bıçaklarını sadece Kurban Bayramı'nda bilemeye getirdiklerini söyledi. Tüfekçi, "Bizim Kayseri'de bir adet var, başka zaman bıçak bilenmez sadece kurbandan kurbana bilenir. Kurban öncesi vatandaşlar bıçağını biletiyor. Satışlarımız şu anda düşük. Son satışlar kurbana 4-5 gün kala yansır. Önceki senelere oranla bakacak olursak işler düşük. Fiyatlarımız ise, 3.5 TL'ye biliyorduk. Bu sene de yine 3.5 TL'ye biliyoruz. Satırları 7.5 TL'ye biliyorduk yine aynı fiyata yapıyoruz. Fiyatlarda bir artışımız yok. Her şeyin fiyatı arttı ama biz artıramıyoruz" dedi.

Vatandaşlara bıçaklarını önceden getirmelerini ve hem hayvanın hem de kendilerinin mağdur olmaması için bıçakları bıçakçılardan almaları gerektiği söyleyen Tüfekçi, "Vatandaşlara bizim en önemli önerimiz, önceden gelmeleridir. Son haftaya geldikleri zaman iş iyi olmaz. Yaparız ama iyi olmaz. Önceden getirsinler güzelce bıçaklarını bileyelim. Vatandaşlarımız elden satanlardan bıçak alıyorlar. Onların sattıkları yüzde yüz Çin malı. Marketler de aynı şekilde Çin malı ürünler. Bakkal bıçak satıyor, fırın bıçak satıyor. Ekmeği ekmekçiden yemek lazımdır. Bu işin ekmekçisi biziz. Bıçağı bıçakçıdan almak gerekir. Bilenmemiş bıçağı eline alıyor, ağzı açık diye kurban kesimi esnasında sıkıntı olursa kendi uğraşacak o sıkıntı ile" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA