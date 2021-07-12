Bıçakçılar Kurban Bayramı için tezgahlarını kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçakçılar Kurban Bayramı için tezgahlarını kurdu

Bıçakçılar Kurban Bayramı için tezgahlarını kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de yaklaşan kurban bayramı öncesi bıçaklar bilenmeye başlandı.

Niğde'de yaklaşan kurban bayramı öncesi bıçaklar bilenmeye başlandı. Merkez Paşa Cami yanında yıllardır Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyen Asaf Yüksel, Kurban Bayramına kısa bir süre kalmasına rağmen bu sene işlerin az olduğunu söyledi.

Kurban Bayramına kısa bir süre kalmasına rağmen önceki bayramlara oranla müşterinin az olduğunu ifade eden Bıçakçı Asaf Yüksel; "Kurban Bayramına kısa bir süre kaldı. Bizim işler geçen seneye göre azaldı. Gecen sene bu zamanlar günde 50 ila 100 bıçak geliyordu, şimdi ise 10 ila 20 arası geliyor. Eski bayramlarda Kurban Bayramına 1 ay kala işlerimiz yoğun olurdu. Bu sene ise bayrama kısa süre kalmasına rağmen müşteri gelmiyor" dedi.

Bıçakları 3 liradan, satırları ise 5 liradan bilediklerini ifade eden Yüksel, "Vatandaşların bıçaklarını keskinleştirerek bayrama hazır hale getiriyoruz. Bileyleme özenle yapılmalıdır. Bıçak keskin olmadır ki kurbana eziyet olmasın. Piyasada orijinal görünümlü sahte bıçaklar satılıyor. Vatandaşlar kurban bıçağı alırken bu konuya dikkat etsin. Güvendikleri yerlerden bıçak alsınlar. Her bıçak orijinal değildir" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Bıçakçılar Kurban Bayramı için tezgahlarını kurdu
Bıçakçılar Kurban Bayramı için tezgahlarını kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bartın'da Delta varyantı nedeniyle Kurban Bayramı'nda yöresel etkinliklere kısıtlama getirildi
Bartın'da Delta varyantı nedeniyle Kurban Bayramı'nda yöresel etkinliklere kısıtlama getirildi
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Fahrettin Koca Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Sezen Aksu Zeynep Bastık
Spor Balotelli Arda Turan Erol Bulut Şaban Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bıçakçılar Kurban Bayramı için tezgahlarını kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:31:39. #1.15#

title