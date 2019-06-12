Bıçak zoruyla yaşlı çiftin altınlarını gasbeden şüpheliler yakalandı (2)
TUTUKLANDILARSamsun'da yaşlı çiftin evine zorla girerek bıçak dayayıp altınlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına şüpheliler Ömer Kocabalta (33) ve Ramazan Kocabalta (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Samsun'da yaşlı çiftin evine zorla girerek bıçak dayayıp altınlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına şüpheliler Ömer Kocabalta (33) ve Ramazan Kocabalta (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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