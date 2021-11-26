Bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi - Haberler
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Bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi

AA - Haberler | Güncel

Tunus güvenlik güçleri, elindeki bıçak ve baltayla başkentteki İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan bir kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Tunus güvenlik güçleri, elindeki bıçak ve baltayla başkentteki İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan bir kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Tunus özel ulusal radyosu Mosaique FM, konuyla ilgili, kaynaklarını açıklamadığı bir haber yayınladı.

Bakanlık binası yakınlarındaki emniyet güçlerinin, binaya girmeye çalıştığı düşünülen ve elinde bıçak ile balta olan bir kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdiği aktarılan haber de, söz konusu kişinin yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi

Bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi

Bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Tunus'ta bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Tunus'ta bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi

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