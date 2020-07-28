Bıçak ustalarının 'hasat zamanı' başladı
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Bıçak ustalarının 'hasat zamanı' başladı

Bıçak ustalarının 'hasat zamanı' başladıANTALYA'da ailesinin 5 kuşaktır sürdürdüğü bıçak bileme ustalığını babasından devralan Özen Bıçakçılar (38), Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce başlayan yoğun mesaisinde günde 600 civarında bıçak, satır biliyor.

28.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:52

Bıçak ustalarının 'hasat zamanı' başladı

ANTALYA'da ailesinin 5 kuşaktır sürdürdüğü bıçak bileme ustalığını babasından devralan Özen Bıçakçılar (38), Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce başlayan yoğun mesaisinde günde 600 civarında bıçak, satır biliyor. Bıçakçılar, ata mesleğini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Gelişen teknoloji ve ithal ürünlerin yaygınlığı ile unutulmaya yüz tutan zanaatkarlar arasında yer alan bıçak bileme ustalarının önemi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yeniden akıllara geldi. Kurban kesiminde kullanılacak bıçakları bilenmesi için çekmeceden çıkaranlar, bıçak bileme ustalarına akın etti.

Antalya'da 1875 yılından bu yana bıçak bileme esnaflığı yapan Bıçakçılar ailesinin son temsilcisi Özen Bıçakçılar, mesleği öğrendiği babası Mustafa Bıçakçılar (75) ile Kurban Bayramı'na sayılı gün kala yoğun mesai harcamaya başladı. Şimdiki adı Sobacılar Çarşısı olan eski Demirciler Çarşısı'nda 1.5 asra yakın zamandır bıçak bileme ustalığı yapan ailenin 5'inci kuşağı Özen Bıçakçılar, babasının bıçak bileme atölyesinde büyüyerek mesleği öğrendiğini anlattı. Bıçak bileme ustalığının ailesinde babadan oğla devam ettiğini dile getiren Bıçakçılar, kendisini de çocuğuna öğretmeye başladığını belirtti.

'HASAT ZAMANI'

Kurban Bayramı öncesindeki iş yoğunluğunu 'hasat zamanı' olarak nitelendiren Bıçakçılar, "Babamdan bana miras kalan mesleği icra ediyorum. Kurban Bayramı yaklaştı, işlerimiz çok iyi. Bugünlerde yoğun mesai harcıyoruz. Kurban Bayramı önceki haftasında günde 500-600 civarında bıçak, satır biliyoruz. Bayrama yakın günler bu sayı 1000'e yükselir. Kurban Bayramı öncesindeki 1 ay çok yoğun çalışırız. Yılda bir ay yoğun mesai yapar, kazanabiliriz. Bu ayı biz 'hasat zamanı' olarak değerlendiriyoruz. Diğer aylar ara sıra bıçak bileyip, bıçak satıyoruz" diye konuştu.

EVDE BIÇAK BİLEYENLERE UYARI

Bıçakçılar, isteyenlerin evinde masat kullanarak bıçak bileyebileceğinden bahsetti. Evde masatla kesici alet bileyenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bıçakçılar, kişilerin bir anlık dikkatsizlik sonucu el ya da parmağını kesebileceği uyarısı yaptı. Masat kullanırken bıçağın doğru açıda olması gerektiğini anlatan Bıçakçılar, şu uyarıda bulundu:

"Evde masat ile bileme yapanların çok dikkatli olması lazım. Bileme yaparken bıçağın açısı çok dik veya yatık olmamalı. Masadı kullanırken uygun açıda tutulmayan bıçak körelir. Bıçağı yan tutarak bileme yapılmalı. Masadın tutamaç bölümünden parmağın aşmaması lazım. Tutamaçtan bıçağın kayması sonucu el ya da parmak kesikleri oluşabilir."

Bıçak ustalarının 'hasat zamanı' başladı

Kaynak: DHA

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