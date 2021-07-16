Bıçak ustaları Kurban Bayramı öncesi ateş başında yoğun mesaide
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Bıçak ustaları Kurban Bayramı öncesi ateş başında yoğun mesaide

Bıçak ustaları Kurban Bayramı öncesi ateş başında yoğun mesaide
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'daki bıçak ustaları, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesiminde kullanılacak dövme çelik bıçakların imalatı, tamiri ve bakımı nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

Erzincan'daki bıçak ustaları, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesiminde kullanılacak dövme çelik bıçakların imalatı, tamiri ve bakımı nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ustalar, bıçak üretmek için ocakları yakıp çelikleri dövmeye başladı. Sıcaklığı yaklaşık 1200 dereceye ulaşan ocak karşısında çelik döven bıçakçılar, zorlu mesai harcıyor.

Kentte 45 yıldır baba mesleği bıçak ustalığı yapan 60 yaşındaki Doğan Karagülmez, AA muhabirine, mesleğe 1910'da başlayan babasının ardından kendisinin ve iki ağabeyinin de bu işi sürdürdüğünü söyledi.

Genellikle araçların makasından dövme bıçak yaptıklarını ifade eden Karagülmez, "Kurban Bayramı nedeniyle işlerimiz biraz sıkışık. Çünkü talep fazla ve bıçak bilemesi de yapıyoruz. Gelen talebe yetişemiyoruz, dışarıdan da bıçak alıp satıyoruz." dedi.

Dövme çelik bıçağının yapımına değinen Karagülmez, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 saat karbon çeliği dövmek zorunda kalıyoruz. Sapının yapımı, parlatılması, suyunun verilmesiyle yaklaşık bir bıçağın yapılması 3-4 saati buluyor. Dolayısıyla biraz pahalı oluyor. Bıçağın çok iyi bilenmesi lazım. Ancak vatandaş 15-16 bin lira veriyor kurban alıyor, 150-200 lira verip yeni bir bıçak almaktan imtina ediyor."

Karagülmez, dövme bıçağın kurban kesiminde en iyisi olduğunu ancak yüksek fiyatı nedeniyle rağbet görmediğini dile getirerek, "Fabrikasyon bıçakların birçoğu bir yere gelip duruyor. Ayrıca bileme çok önemli, tecrübeli insanların bilemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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