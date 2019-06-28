Bıçak parası alan doktora 50 yıl hapis istemi



ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder T. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde estetik ameliyat yaptığı hastalarından 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla dava açıldı. 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Önder T.'nin 7 mağdura karşı 'icbar ve ikna suretiyle irtikap' suçundan 50 yıla kadar hapsi istendi. Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan R.S., 27 Nisan 2017'de Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder T.'nin kızı E.S.'nin burun eti operasyonu için haksız ameliyat parası aldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yetkisizlik kararı veren savcılık, soruşturma dosyasını Erzurum'a gönderdi. Önder T. hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. HASTALAR DİNLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Önder T.'ye ameliyat olan hastalar tek tek dinlendi. Burnunda et olduğu için kızını Önder T.'ye muayene ettirdiklerini söyleyen R.S., "Bana ameliyatı yapabileceğini ancak 4 bin TL ücret alması gerektiğini, bu ücreti vermemem halinde ameliyatı yapmayacağını söyledi. Ben de bu parayı ödenmesi gereken yasal bir ücret olduğunu düşünerek ameliyattan önce doktora odasında elden teslim ettim" dedi. Ancak, yapılan incelemede E.S.'nin ameliyatının ücretsiz olan septoplasti niteliğinde olduğu, Atatürk Üniversitesi kayıtlarında bu hasta için düzenlenmiş 15,50 TL tutarında bir makbuzdan başka bir makbuza rastlanmadığı belirlendi. Önder T.'nin burnunda kemik eğriliği olan N.K.'den de burnunu güzel bir görünüme kavuşturacağı vaadi ile 4 bin TL ücret talep ettiği ve ameliyattan önce parayı vezneye kendisinin yatıracağını söyleyerek hastaya bu parayı odasında elden aldığı tespit edildi. N.K.'nın ameliyatının ücretli 'rinoplasti' niteliğinde olduğu ve vezneye bin 300 TL para yatırılması gerektiği ancak doktor Önder T.'nin kodu farklı girerek ameliyat ücretsiz olarak gösterdiği belirlendi. Önder T.'nin bu şekilde hem haksız ameliyat parası aldığı, hem de kurumu zarara uğrattığı rapor edildi. Yine benzer şekilde hastalardan ameliyat parası aldığı tespit edilen Önder T., 25 Nisan 2018'de tutuklanarak cezaevine kondu. Ayrıca Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı tahakkuk servisinde çalışan H.D. hakkında da soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan bazı hastalar, ameliyat paralarını H.D.'ye verdiklerini ileri sürdü. Önder T., 6 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Önder T. ile H.D. hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Önder T.'nin 7 mağdura karşı 'icbar ve ikna suretiyle irtikap' suçundan toplam 23,5 yıldan 45 yıla kadar hapsi, 'mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununun 13/1 maddesi uyarınca da 3-5 yıla kadar hapis ve 5-10 milyon liraya kadar ağır para cezası talep edildi. H.D.'nın ise 3 hastaya karşı 'ikna suretiyle irtikap' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede, Önder T.'nin malvarlığı üzerinde inceleme yapıldığı, 3 Ocak 2018 tarihli bilirkişi raporunda, Önder T.'nin banka hesaplarına 189 bin 100 TL'nin kendisi tarafından yatırıldığı, 75 bin 210 TL'nin ise kim tarafından yatırıldığının tespit edilemediği belirtildi. İddianamede, Önder T.'nin dolar ve altın alıp sattığı, bu nedenle 3-4-5 bin TL civarında paraları banka hesabına yatırdığı şeklindeki savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Atatürk Üniversitesi tarafından her iki sanık hakkında idari soruşturma devam ederken, Önder T. tahliyesinden sonra üniversite hastanesinden ayrıldı ve İstanbul'da özel bir hastanede göreve başladı. Prof. Dr. Önder T., geliştirdiği yöntemle doğuştan meydana gelen dudak ve damak yarıklarının tedavisinde bilinen en etkili yöntemlerden birini geliştirerek, hastalara umut ışığı olmuştu. Önder T. ve ekibi Dünya Yarık Dudak ve Damak Kongresi ve Türkiye Ulusal Plastik Cerrahisi Kongresi'nde 'yeni teknik' dalında ödül almıştı.

Kaynak: DHA

- Erzurum