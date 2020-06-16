Bıçak nasıl bilenir?
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Bıçak nasıl bilenir?

Kurban bayramında karşılaştığınız en büyük sorunlardan biri kesmeyen bıçaklardır. Körelmiş bıçakları doğru şekilde bileyerek etleri rahatça doğrayabilirsiniz.

Bıçak nasıl bilenir?
16.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:41

Körelmiş bir bıçakla et doğramak kadar can sıkıcı bir durum yoktur. Kurban bayramında böyle bir sorunla karşılaşmak bayramın tadını kaçırmaya yetecektir. Doğru bileme yöntemleri ile bıçağınız bileyerek rahat şekilde etleri doğrayabilirsiniz.

BIÇAK NASIL BİLENİR?

Hangi yöntemi tercih ederseniz edin bıçak yüzeyinde diz bir kesim çizgisi olmalıdır. Parçalı ya da çentikli bir kenar bıçağınızın kırılmasına neden olabilir. Bıçağınızı bilerken dikkat etmeniz gerekenler:

Bıçak bilemeye başlamadan önce bileme taşını suyun içinde yarım saat bekletin.

Bıçak nasıl bilenir?

Bileme taşını sudan çıkarıp bez üzerine sabit şekilde koyun.

Bileme taşına biraz su döküp 20 derecelik açıyla bıçağı taşa sürtün. Bıçağı ileri geri yani önden arkaya doğru hareket ettirmelisiniz.

Bir süre sürtme işlemini yaptıktan sonra bir kağıt üzerinde bıçağın keskinliğini deneyin. Bıçağı net şekilde kesmesi keskin olduğunu gösterir. Bu testten sonra kalın kabuklu bir yiyecek üzerinde de keskinliği test edin. Keskinliğin durumuna göre bilemeye devam edebilirsiniz.

İşlemi tamamlayınca bileme taşını yıkayın ev kurutup yerine koyun.

Bıçak nasıl bilenir?

ALTERNATİF YÖNTEM

Bıçak bileme için piyasada alternatif ürünler vardır. Tercih ettiğiniz ürünün kullanma kılavuzuna bakarak farklı şekilde de bıçağını keskin hale getirebilirsiniz.

Bıçak nasıl bilenir?

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