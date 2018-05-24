Bıçak Kemiğe Dayanmadan Önlem Alınmalı"

TÜSİAD Başkanı Bilecik, MB tarafından atılan adımın bir nebze rahatlık sağladığını belirterek, "Sorunları zora girdikten sonra çözmeye çalışırsanız çok daha büyük sonuçlara katlanmak zorunda kalırsanız. Bıçak kemiğe dayanmadan önlem almalısınız." dedi.

Bıçak Kemiğe Dayanmadan Önlem Alınmalı

TÜSİAD Başkanı Bilecik, MB tarafından atılan adımın bir nebze rahatlık sağladığını belirterek, "Sorunları zora girdikten sonra çözmeye çalışırsanız çok daha büyük sonuçlara katlanmak zorunda kalırsanız. Bıçak kemiğe dayanmadan önlem almalısınız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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