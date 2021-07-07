Bıçak çekip çocukların telefonunu gasp ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçak çekip çocukların telefonunu gasp ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bıçak çekip çocukların telefonunu gasp ettiler Mersin'de 14 yaşındaki 2 kız çocuğunu bıçakla tehdit edip elinden cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı Mersin'de 14 yaşındaki 2 kız çocuğunun elinden bıçak zoruyla cep telefonunu gasp ettikleri...

- Bıçak çekip çocukların telefonunu gasp ettiler

Mersin'de 14 yaşındaki 2 kız çocuğunu bıçakla tehdit edip elinden cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

MERSİN - Mersin'de 14 yaşındaki 2 kız çocuğunun elinden bıçak zoruyla cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğerine ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesinde evlerine giden 14 yaşındaki kız çocukları N.C. ile H.B.Ş.'nin yanına gelen 2 kişi, ellerindeki bıçağı göstererek, cep telefonunu istedi. Zorla çocukların elinden cep telefonunu alan şahıslar, koşarak bölgeden kaçtı. Çocukların şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayişe Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin U.G. ile İ.I. olduğunu tespit eden ekipler, 2 şahsı gözaltına aldı. Şahısların yapılan incelemesinde çocuklardan aldıkları cep telefonuna ulaşılırken, U.G.'nin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan U.G. tutuklanırken, İ.I.'ya ise ev hapsi verildi.

Polis gasp edilen cep telefonunu çocuklara geri teslim etti.

Bıçak çekip çocukların telefonunu gasp ettiler
Bıçak çekip çocukların telefonunu gasp ettiler
Bıçak çekip çocukların telefonunu gasp ettiler
Bıçak çekip çocukların telefonunu gasp ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis
'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Selin Şekerci Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Younes Belhanda Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bıçak çekip çocukların telefonunu gasp ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:52:39. #1.15#

title