Bıçak bilme ustaları mesaiye başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bıçak bileme ustaları yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı.

Gaziantep'te Kurban Bayramı nedeniyle çarşıda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için bıçak bileme ustalarının yolunu tutuyor. Bıçak satıcıları ve bileyicileri vatandaşlardan gelecek talebi karşılamaya çalışıyor. Kaliteli kurbanlık bıçak fiyatları ise 35 ile 50 TL arasında değişirken, bıçakların bilenmesi için ise 2.5 TL alınıyor.

Gaziantep bıçak bileme ustası Ökkeş Bulutgöz yavaş yavaş mesaiye başladıklarını belirterek, "Kurban bayramı yaklaşıyor, kurban kesecek kurban kesecek kasaplar, evde et kesecek olan vatandaşlar bıçaklarını bize getirip biletiyor. Bu sene geçen seneye göre daha sakin geçiyor. Vatandaşlar yeni bıçak almak yerine eski bıçaklarını bize getiriyor. Fiyatlarımız uygundur. Bıçaklar 2.5 TL satırlar ise 5 TL'ye biletiyoruz" diye konuştu.