Bıçak bileyiciler sokaklara tezgah kurdu

10.08.2019 19:49

Ardahan'da bıçakçılar, Kurban Bayramı arifesinde cadde ve sokaklarda bıçak bileyliyor.

Bıçakçılar, kentin farklı noktalarına kurdukları tezgahlarda vatandaşların kurbanlıklarını kesmek için kullanacakları bıçaklarını keskinleştiriyor.

Kentte 35 yıldır bıçak bileyen 55 yaşındaki Halil Bulutlar, tezgahını kentin en işlek durumdaki Kazım Karabekir ile Kongre caddelerinin birleştiği noktada kurdu.

Özellikle arife günü olması dolayısıyla erken saatte mesaiye başlayan Bulutlar, öğle saatlerine kadar yüzlerce bıçak bileyledi.

Halil Bulutlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün binden fazla bıçağı bilemeyi hedeflediğini belirterek, "Bayrama bir gün kaldığı için çok yoğunuz. Bugün bıçak, balta ve keser benzeri kesici aletlerin sayısı attı. Akşama kadar bunların sayısı bini aşar." diye konuştu.

İşini 35 yıldır severek yaptığını söyleyen Bulutlar, baba mesleği olan bıçakçılıkla insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını dile getirdi.

Bulutlar, "Güneş altında zor olsa da işimi severek yaptığım için etkilenmedim. Sonuçta baba mesleği. Amacımız kurban kesilirken, kurbanın acı duymaması ve kesimi yapanın da zorlanmamasıdır. Bu nedenle işimi özenerek ve severek yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA