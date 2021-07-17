Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu

Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Elazığ'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı nedeniyle çarşılarda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. 16 yıllık bileme ustası Turan Kehya, 6 kişilik ekibiyle yoğun mesai harcadıklarını belirterek, vatandaşların son güne kalmamaları için çağrıda bulundu. Yoğun tempoda sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını belirten Kehya, "Mesai başladı, çok fazla yoğunluk var. Bu aralar kalabalık var ve 6 kişi zor yetiştiriyoruz. Sabah erken saatlerde işe başlıyoruz, akşam saat 21.00'de mesai bitiyor. Bayrama yakın günlerde ise gece burada mesai yapıyoruz ve sabaha kadar buradayız. İşi bilen vatandaşlar erken getiriyor. Daha güzel daha temiz olması için erken gelenler var. Son günlerde getirenler de bu kadar çalışanla yetiştirmek zor oluyor. Son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bıçak bileme fiyatlarının geçen sene ile aynı olduğunu dile getiren Kehya, "Fiyatları değiştirmedik. Elazığ deprem geçirdi ve sıkıntılar var. Biz de bu sene aynı fiyat üzerinden devam ediyoruz. Bıçak bilemeyi 5 lira, satır bilemeyi ise 10 liradan yapıyoruz. Bıçak fiyatlarında artış oldu. Çeliğe gelen zamdan dolayı yüzde 50 civarında bir artış oldu. Ancak biz kendi imalatlarımızda yüzde 20'ye ancak indirebildik. Vatandaşlardan da isteğimiz, bıçaklarını erken getirmeleri. Daha temiz, daha düzenli ve sıkıntı olmadan bıçaklarını almış olurlar" diye konuştu. - ELAZIĞ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu
Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu
Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu
Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu
Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu
Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu
Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu
Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıcak havadan bunalan bebeğini tehlikeye aldırış etmeden böyle serinletti
Sıcak havadan bunalan bebeğini tehlikeye aldırış etmeden böyle serinletti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 10:14:32. #1.16#

title