'Bıçağın korkutucu gücüyle saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok'
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'Bıçağın korkutucu gücüyle saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok'

'Bıçağın korkutucu gücüyle saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok'
05.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:38

ERZURUM'da, karşılıklı yaralama suçundan yargılandıkları duruşma çıkışı, taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada İbrahim Hakkı Turgut'u (23) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zafer Çınar'a (30) verilen 18 yıl hais cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

ERZURUM'da, karşılıklı yaralama suçundan yargılandıkları duruşma çıkışı, taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada İbrahim Hakkı Turgut'u (23) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zafer Çınar'a (30) verilen 18 yıl hais cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 35 sayfalık gerekçeli kararda, Çınar'ın, elindeki bıçağın korkutucu gücüyle saldırıyı 'defetme' imkanı olduğu buna rağmen öldürme eylemini gerçekleştirdiği bildirilerek, cezada meşru müdafaa indirimi yapılmadığı kaydedildi. Sanığa, suç işleme konusunda ısrarcı olması ve uslanmaz kişiliği bulunması nedeniyle de iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi.

Olay, geçen yıl 21 Mayıs günü Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bıçaklı yaralama suçundan davalık olan taraflar, duruşma çıkışı, cadde ortasında karşılaşınca kavga etmeye başladı. Kavgada Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Zafer Çınar da Turgut'un arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. Mobese kameralarına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Zafer Çınar, tutuklanarak cezaevine koyuldu.Kavgaya karışan ağabeyi Sadri Çınar ise serbest bırakıldı. Kamera görüntülerinin delil olduğu soruşturma sonunda 2 kardeş hakkında, Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiye dava açıldı. 18 YIL CEZAErzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart günü görülen karar duruşmasında, ağabey Sadri Çınar,  beraat etti. Zafer Çınar ise aynı suçtan haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası verildi. Kararda iyi hal indirimi uygulamadı.45 DAKİKA KALP MASAJI YAPILMIŞMahkeme, müebbet hapis cezası ile yargılanan sanığa verdği 18 yıllık hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. 35 sayfalık gerekçeli kararda, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanları tarafından hazırlanan epikriz raporuna da yer verildi. Raporda, 'ölen İbrahim Hakkı Turgut'a acil serviste yaklaşık 20 dakika kalp masajı uygulandığı, bu sürede bilincinin kapalı olduğu, ardında ameliyata alındığı ancak aynı gece yoğun bakım servisinde kalbinin durduğu 45 dakika kalp masajı uygulanmasına rağmen hayatını kaybettiği' bilgisi yer aldı. 'ISRARLA MAKTÜLE SALDIRDI'Gerekçeli kararda, sanık yönünden meşru müdafaa koşullarının oluşmadığı bildirilerek, şöyle denildi: "Sanığın elinde bulunan bıçak ile saldırıyı defetme imkanı olduğu gibi, elindeki bıçağın korkutucu gücüyle maktule bıçağı isabet ettirmeksizin saldırıdan kurtulma imkanının bulunduğu halde, sanığın eylemini sonlandırmayıp maktule ısrarla saldırmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği olayda, sanık hakkında meşru müdafaa veya meşru müdafaada sınırın aşılması hükümleri uygulanmamıştır."İLK SALDIRIYI KİM YAPTI BELİRLENEMEDİ2 taraf arasındaki olayın kim tarafından başlatıldığı belirlenemediği, bu yönde sanık ile görgü tanıklarının çelişkili ifade verdiği kaydedilerek, "Sanık veya tanığın beyanı hükme esas alınmamış, dosyada bulunan güvenlik kamera görüntülerinden de olayın başlangıç anının belirlenemediği görülmüş, bu doğrultuda Yargıtay kararları ve benzer içtihatlar nazara alınarak haksız tahrik uygulanmış ancak ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı belirlenemediğinden indirim asgari seviyede tatbik edilmiştir" denildi. 'USLANMAZ KİŞİLİĞİ VAR'Gerekçeli kararda sanık Zafer Çınar'a verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasın gerekçesi de şöyle açıkladı:

"Sanığın yargılama aşamasında, özellikle ilk celsede tanıkların beyanı alınırken söz verilmeden sık sık müdahale ederek duruşma düzenini bozduğu, sanığın dosyada bulunan adli sicil kaydına göre tekerrüre esas çok sayıda sabıkasının olması, suç işleme konusunda ısrarcı ve uslanmaz kişiliği nazara alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından, şartlar oluşmadığından sanık hakkında TCK'nın 62'nci maddesi uygulanmamıştır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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