Bıçağı Kaptırdı, Dayak Yedi Ama 6 Doları da Alıp Kaçtı

– ABD'de bir soyguncu bıçakla tehdit ederek açtırdığı kasayı soymak isterken bıçağını kaptırdı. Kaçmak üzereyken geri dönen hırsız, yeri düşen paraları almak istedi. Bir çalışan tarafından darp edilen ve bıçakla korkutulan hırsız yerdeki 6 doları alarak kaçtı.

Olay ABD'de, bir dondurmacıda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dolabı temizlediği görülen kadın çalışan, içeriye bir müşteri girmesiyle beraber, sipariş almak için kasa arkasına geçiyor. İlk başta müşteri gibi davranan bıçaklı soyguncu, kadın çalışanı önlüğünden yakalıyor. Bu sırada kasaya gelen erkek görevli kasayı açtığı sırada, soyguncu elindeki bıçağı kasadan para almak için tezgahın üstüne bırakıyor. Erkek çalışanın tezgahta duran bıçağı almasıyla beraber ufak çaplı bir arbede yaşanıyor. Daha sonra dışarı çıkar gibi davranan soyguncu tekrar geri gelip, kasanın arkasına atlayıp, arbede sırasında yere düşen paraları almaya çalışıyor. Bu sırada kendisini tekmeleyen erkek çalışana aldırış etmeyen soyguncu, yerdeki 6 doları alıp kaçıyor. Tüm bunlar olup biterken kadın çalışanın da polisi aradığı görülüyor.

İşte soyguncunun uğruna bıçaklanmayı, darp edilmeyi göze aldığı 6 dolarlık soygun görüntüleri.