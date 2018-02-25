Bıçağı Ensesine Saplayıp Kaçtılar
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Bıçağı Ensesine Saplayıp Kaçtılar

Samsun’da sokak ortasında ensesine sustalı bıçak saplanan şahıs ağır yaralandı.

Bıçağı Ensesine Saplayıp Kaçtılar

Samsun'da sokak ortasında ensesine sustalı bıçak saplanan şahıs ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi Mustafa Atmaca'nın (35) ensesine sustalı bıçağı saplayıp kaçtı. Atmaca'nın ensesinden giren bıçak önden çıktı. Bıçak ensesine saplı halde kaçan Atmaca, Ağabali Köprüsü altında yere yığılıp kaldı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı sedyeye alırken ensesine saplanan bıçak yere düştü. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Atmaca, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Atmaca ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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