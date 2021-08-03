Biberonla beslenen Koi balıkları minik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor
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Biberonla beslenen Koi balıkları minik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

Biberonla beslenen Koi balıkları minik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen Deniz Dünyası'ndaki akvaryumun içinde biberonla beslenen Koi balıkları, minik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından yenilenen Deniz Dünyası'ndaki akvaryumun içinde biberonla beslenen Koi balıkları, minik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek hizmet vermeye başlayan Deniz Dünyası'ndaki dokunma havuzu minik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Özellikle Havuzdaki Koi balıkları çocukların ilgisini üzerine topluyor. Küçük balıkları çocuklar ile biberonla besleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocuklar ve ailelerin Deniz Dünyası'ndaki keyiflerine ortak oldu.

Altınok, Deniz Dünyasını yenileme çalışmaları ile su canlılarının doğal yaşam alanlarını genişlettikleri ve yeni deniz canlıları getirdikleri bilgisini vererek, "Su ve deniz canlılarımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Ziyaret eden vatandaşlarımızın balıkları kendi elleriyle beslemeleri için bir de dokunma havuzu yaptık. Deniz Dünyamız yeni canlıları ve yeni dekoruyla çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetindedir" ifadelerine yer verdi.

Altınok, yenileme çalışmalarıyla Deniz Dünyası'na yeni bir yüz kazandırdıklarını belirterek şunları aktardı:

"Deniz Dünyası; 2 bin 700 metrekarelik kapalı alana, toplamda ise 4 bin metrekarelik bir gezi alanına sahiptir. Tesis; deniz balıklarının olduğu bölüm, tünel bölümü, tatlı su balıklarının olduğu bölüm ve timsahlar, kaplumbağaların da bulunduğu dinlenme alanları gibi 4 ana bölümden oluşmaktadır. Deniz Dünyası'ndaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları, pirana, ahtapot, müren, mığra ve bitki türleri ile Marmara, Ege ve Karadeniz'de yaşayan su canlıları yer alıyor. Ayrıca tesisimiz seminer salonu ile ilköğretim öğrencilerine deniz canlıları ve denizlerdeki doğal yaşam hakkında eğitici belgeseller veren Türkiye'nin bu şekilde eğitim veren ilk ve tek akvaryumudur." - ANKARA

Biberonla beslenen Koi balıkları minik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor
Biberonla beslenen Koi balıkları minik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor
Biberonla beslenen Koi balıkları minik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor
Biberonla beslenen Koi balıkları minik ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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