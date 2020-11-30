Biberonla beslendi, bu hale geldi
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Biberonla beslendi, bu hale geldi

30.11.2020 10:02 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:14

Biberonla beslendi, bu hale geldi Sivas'ta hayvancılık ile uğraşan Şeref Toy, ölmek üzereyken aldığı buzağıyı biberonla besleyerek 1 tonluk dev boğa haline getirdi.

Biberonla beslendi, bu hale geldi

Sivas'ta hayvancılık ile uğraşan Şeref Toy, ölmek üzereyken aldığı buzağıyı biberonla besleyerek 1 tonluk dev boğa haline getirdi.

SİVAS - Kent merkezine 64 kilometre uzaklıkta bulunan Güney köyünde hayvancılık ile uğraşan Şeref Toy, inek aldığı sırada hasta bir erkek buzağı gördü. Ölmek üzere olan buzağıyı almak istemeyen Toy, daha sonra fikrini değiştirerek 700 Lira karşılığında buzağıyı satın aldı. Yavru buzağıya büyük bir özenle bakan Şeref Toy, onu biberonla besledi. 'Paşa' ismini verdiği buzağı şimdilerde 1 tonu bulan ağırlığıyla dikkat çekiyor. Günlük 20 kilo yiyen Paşa yaşına rağmen sahip olduğu kiloyla görenleri hayrete düşürüyor.

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Buzağıya aile üyesi gibi baktılar

Hayvancılık ile uğraşan Şeref Toy, yavru buzağıya evlerinin bir ferdi gibi baktıklarını belirterek, "Küçükken ben bu hayvanı almıştım ölme derecesindeydi. Kendi ineklerimizin sütü ile bu hale getirdik. Evimizin bir ferdi gibi ona gözümüz gibi baktık. Bu hayvan 15 hayvanın içinde ölme derecesindeydi.15 hayvanı aldım bu 16'ncıydı.Bunu ben almam dedim yetiştirici bakamamış hayvana. Çok küçüktü 2 aylıktı. Sonrasında ben aldım 700 liraya ayırdım kenara. Burada hanımla beraber biberonla bizim ineklerin sütüyle besledik. Vitamin ve yem takviyesiyle bu hale geldi. Küçükken ben bu hayvanı almıştım ölme derecesindeydi. Kendi ineklerimizin sütü ile bu hale getirdik. Evimizin bir ferdi gibi, gözümüz gibi baktık" şeklinde konuştu.

Biberonla beslendi, bu hale geldi
Biberonla beslendi, bu hale geldi
Biberonla beslendi, bu hale geldi
Biberonla beslendi, bu hale geldi
Biberonla beslendi, bu hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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