Biberonla beslediği kuzu şimdi evin maskotu oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 günlükken annesi öldüğü için evde beslenen kuzu, şimdi sahibiyle markete bile gidiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 günlükken annesi öldüğü için evde beslenen kuzu, şimdi sahibiyle markete bile gidiyor.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan Necmettin Kameri, 3 günlükken annesi doğan kuzuyu evine alarak biberonla besledi. 2 ay boyunca evinde biberonla büyüttüğü kuzu, şimdi aile fertlerinin maskotu haline geldi. Sahibiyle birlikte markete bile giden kuzuya ise Nazdar ismi verilerek Istagramda 'Nazdar_u_asaf' ismiyle hesap açıldı.

Kuzu'nun 2'inci çocuğu olduğunu söyleyen Necmettin Kameri, "Annesi öldükten sonra kuzuyu eve getirdim. Her gün biberonla besledim. Getirdiğimde 3 günlüktü şimdi 2 aylık oldu, çocuğum gibi bakıyorum. Şimdi bize çok alışmış, bizde ona çok alıştık. Bizimle oynuyor, evin içinde geziyor, istediği her odaya girip çıkıyor. Özellikle oğlumla yemek yiyor, bazen beraber oyuyorlar. Evin bir ferdi artık o. Bazen biz evde tek bıraktığımızda gerçekten ağlıyor. Onun için yanımızda ayırmıyoruz. Biz özel ilgiyle bakıyoruz, 2 günde bir banyosunu yapıyoruz. Onun özel şampuanı var. Özel bakımlarını yapıyoruz. Ben markete gittiğimde bile benle geliyor alışverişi beraber yapıyoruz. Görenlerin hoşuna çok gidiyor. Gelip Nazdar'la fotoğraf çekiyorlar. Mahallede herkes ona alıştı, herkes onu seviyor. Ona özel Instagram hesabı açtık. Pandemi sürecinde de yanımızda olması bizi çokta sevindiriyor. Dışarıya çıkmak yerine onla ilgileniyoruz. Bana 10 bin TL para teklifinde bulunan bile oldu. Ben asla onu satmam çünkü o da bu evin bir ferdi, bir çocuğu" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı