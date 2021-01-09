Biber yüklü TIR refüje çıktı
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Biber yüklü TIR refüje çıktı

09.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:53
Biber yüklü TIR refüje çıktı

Biber yüklü TIR refüje çıktıBURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR aydınlatma direğini devirip refüje çıktı.

Biber yüklü TIR refüje çıktı

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR aydınlatma direğini devirip refüje çıktı.

Antalya'dan yüklediği biberleri Hırvatistan'a götüren Egemen Çam yönetimindeki 31 HT 385 plakalı TIR, Antalya- Burdur karayolu Kurna rampalarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüje çıktı.

Sürücünün yara almadığı kazada TIR'ın kurtarma çalışmaları nedeniyle Antalya- Burdur karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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