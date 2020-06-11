Biber yüklü TIR devrildi Antalya'nın Demre ilçesinde biber yüklü TIR devrilirken, kasada yüklü biberler yola saçıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde biber yüklü TIR devrilirken, kasada yüklü biberler yola saçıldı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında D-400 karayolu Demre- Finike bölümündeki Beymelek Dalyanı kıyısında meydana geldi. Demre Toptancı Hali'nden yüklediği 27 ton salçalık kapya biberi, İzmir'in Tire ilçesindeki bir salça fabrikasına götürmek için yola çıkan 42 yaşındaki Emrah Çingo yönetimindeki 07 AGU 477 plakalı TIR, virajda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek, ters döndü.Sürücünün yara almadan atlattığı kazada TIR'ın kasasında yüklü biberler yola saçıldı. Kaza nedeniyle Demre- Finike yolu bir süre trafiğe kapandı. Yola savrulan kapya biberler, iş makineleriyle başka kamyonlara yüklendi. TIR daha sonra vinçlerle kaldırıldı.

Kaynak: DHA