Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
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Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı

15.10.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:47

Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı Şanlıurfa'da biber yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da biber yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 50'nci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, düz yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Kamyonetin kasasına fazla biber çuvalının yüklenmesi nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kaza sonrası biberler yola saçıldı. Yol uzun süre tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Biberler kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı
Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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