Biber tarlada 2, pazarda 10 lira
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Biber tarlada 2, pazarda 10 lira

Biber tarlada 2, pazarda 10 lira
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adına festivaller düzenlenen; kalitesi ve çeşitleri ile dünya genelinde bilinen Bursa Yenişehir Biberinin ekimi başlandı.

Adına festivaller düzenlenen; kalitesi ve çeşitleri ile dünya genelinde bilinen Bursa Yenişehir Biberinin ekimi başlandı. Şuanda biber Pazar ve marketlerde ortalama 10 liradan satılırken üreticiden 2 liraya alınıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen biber çeşitleri kalitesi ile Türkiye ve Dünya ülkeleri arasında ilk tercih edilen biber olarak biliniyor.Tarlada fiyatların düşük olmasına rağmen üretici her şartta üretmeye devam ediyor.

Hazırlıklarını tamamlayan biber üreticileri sahaya inerek ekime başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, "Bu yıl Yenişehir'de 1. ekimde 20 bin dönüm 2. ekimde 15 bin dönüm biber ekilmesi planlanıyor. Maliyetlerimiz çok yüksek. Hibrit biberde dönümüne 3 bin 500 lira fide maliyeti çıkıyor. Bir o kadar da diğer maliyetler bulunuyor. 1 dönümden yaklaşık 8 ton biber alınır. Geçen yıl kapya biber 80 kuruşa diğer çeşitler ise ortalama 1 liraya satılmıştı. Bu yıl tarlada biber 3 liranın altına düşerse üreticimiz zarar eder" diye konuştu.

Başkan Aktaş, " Şuanda biber Pazar ve marketlerde ortalama 10 liradan satılırken üreticiden 2 liraya alınıyor. Arada kazanan aracılar oluyor. Bu durum değişmediği sürece çiftçimiz emeğinin karşılığını alamaz" dedi. - BURSA

Biber tarlada 2, pazarda 10 lira
Biber tarlada 2, pazarda 10 lira
Biber tarlada 2, pazarda 10 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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