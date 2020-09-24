Biber işçisinin ücreti belirlendi
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Biber işçisinin ücreti belirlendi

24.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:18
Biber işçisinin ücreti belirlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber toplayan ve biber çöpü çeken işçilerin günlük ücreti belirlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber toplayan ve biber çöpü çeken işçilerin günlük ücreti belirlendi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse başkalığında toplanan fiyat tespit komisyonu, biber toplama, biber çöpü çekme, elçilik ücreti, çavuşluk yevmiyesi ve çadır bekçiliği ücretlerini kararlaştırdı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Köse, yaptığı açıklamada, yaş kırmızı biber toplayanların kilogram başına 45 kuruş, yaş kırmızı biber çöpü çekenlerin kilogram başına 49 kuruş, çadır bekçiliği yapanların da 60 lira alacağını belirtti.

Köse, fiyatların imalatçılar ve fabrikaları bağlamadığını, ücretin çiftçi ve geçimini bu yönde amelelik yaparak sağlayan işçilerin durumları göz önüne alınarak belirlendiğini kaydetti.

İslahiye ilçesinde biber toplayan ve biber çöpü çeken yaklaşık 12 bin kişi bu işten kazanç sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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