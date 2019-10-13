13.10.2019 14:08

Biber gazlı, demir sopalı baskında iş yerini savaş alanına çevirdiler...O anlar kamerada

Konya'da apartman yöneticiyle iş yeri sahibi arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

KONYA - Konya'da telefon tamircisi olarak faaliyet gösteren bir iş yeri, ellerinde bıçak, demir, sopa ve taş bulunan şahıslar tarafından basıldı. İş yeri sahibini darp eden saldırganların ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefon tamircisi olan Osman B., iş yerinde bulunduğu sırada apartman giriş çıkış sebebi nedeniyle apartman yöneticisi İsmail Y. ile tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan yönetici bir süre sonra yanında oğlu ve arkadaşlarıyla iş yerine tekrar geldi.



İş yerini savaş alanına çevirip kaçtılar

Yönetici ve yanındakiler yanlarında getirdikleri biber gazını iş yeri sahibi Osman M. ve 14 yaşındaki yeğenine sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ardından saldırganlar iş yeri sahibini sopa ve topaç diye tabir edilen demir toplu zincirle darp etmeye başladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baskına gelen şahıslar iş yerinden çıkartıldı. Şahıslar yaklaşık iki dakika sonra tekrar iş yerine girerek iş yerinde bulunan malzemelere demir, taş ve sopalarla zarar vererek dükkandan ayrıldı. Yaşanan baskın anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahısların iş yerine gelerek iş yerinin camını, tezgahını dağıtarak Osman B.'ye ve yeğenine saldırdıkları görülüyor. Olay sonrası olay yerine çağıran polis ekiplerinin incelemesinin ardından iş yeri sahibi Osman B., polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

İş yeri sahibinin kardeşi Sami B., "Daha önceden bu şahıslarla yaşanmış bir olayımız yoktu. Yalnız kardeşim sabah saatlerinde bu şahıslarla sözlü olarak tartışmış. İsmini bilmediğimiz şahıslar iş yerimize gelerek kısa sürede camları, tezgahları camları kırmışlar. İçerideki elemanlarımı yaralamışlar, kasten bilerek isteyerek" dedi.



"14 yaşındaki yeğenime biber gazı sıkmışlar"

İş yerine saldırıda bulunan şahıslarla daha önceden bir sıkıntılarının olmadığını belirten Sami B.,"Biz daha sonra güvenlik kamerası görüntülerine baktığımızda piyasada illagal yerlerde satılan topaç dediğimiz malzeme ile camı kırmışlar kapılara zarar vermişler. Bir de içeriye biber gazıyla girmişler. O sırada içeride kardeşime ve 14 yaşındaki yeğenime biber gazı sıkmışlar. Biz şikayetçi olduk. Ben bu olayın çete olarak değerlendirilmesini istiyorum savcımızdan. Bir kaç kişinin araçta beklediği iki üç kişinin buraya geldiği ve yıkıp yaktığı anların kamera görüntüleri var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA