Biber gazıyla kuyumcuyu gasbetti

15.10.2019 15:04

Kütahya'da bir kuyumcuyu biber gazıyla gasbeden firari er, ticari taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sarraflar Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya gelen firari er İsmail T, (21) 20 bin liralık altın alacağını söylemesi üzerine iş yeri sahibi Kadir Karapınar 2 bileziği şüpheliye gösterdi.

Bu sırada şüpheli cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktıktan sonra 2 bileziği gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından bir ticari taksiye binerek kaçmaya çalıştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için arkadaşları aracılığıyla taksi şoförü ile irtibata geçildi.

Taksi şoföründen güzergah bilgileri öğrenildikten sonra yavaş seyretmesi ve şüpheliye belli etmemesi istendi.

Kent dışına kaçtığı belirlenen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Kütahya-Eskişehir kara yolundaki Beşçamlar kavşağında kaçmaya çalıştığı ticari taksi durdurularak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada gasbettiği bilezikler bulundu.

Şüphelinin 2 ayrı hırsızlık suçunu da gerçekleştirdiği belirlendi.

Kaynak: AA