Biber gazıyla görevlileri etkisiz hale getiren zanlı, 90 bin TL alarak kaçtı

Eyüpsultan'da güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirip 90 bin TL gasp ettiği öğrenilen şüpheli Ağrı'da yakalandı.

Eyüpsultan'da güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirip 90 bin TL gasp ettiği öğrenilen şüpheli Ağrı'da yakalandı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 11 Mart Perşembe günü Eyüp Sultan Rami Yeni Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana gelmiş, bankada çalışan güvenlik görevlisini biber gazı sıkarak etkisiz hale getiren zanlı, 90 bin TL'yi alarak kayıplara karışmıştı.

Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Metin A.'nın (34) olaydan sonra Ağrı'ya kaçtığı belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekipleri Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde yürüttükleri çalışma sonucunda şüpheliyi, Ağrı'da bir spor salonunda gözaltına aldı. Şüpheli, Ağrıdaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 2 bin Euro ve 3 bin 600 lira ele geçirilirken, yağmadan elde ettiği parayla borçlarını ödediği belirlendi. 14 Mart Pazar günü, Metin A.'nın Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Soygun anı saniye saniye kaydedildi

Öte yandan, banka bulunan güvenlik kameraları neticesinde, Metin A'nın, bankaya giriş anını daha sonra güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirmesini görüntüledi. Ardından veznedeki 90 bin TL'yi alarak kaçması saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı