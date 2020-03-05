Biber gazıyla gasp edilen taksici dehşet anları anlattı

05.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:25

Pendik'te bir şahıs biber gazı kullanarak taksiciyi gasp etti ve çaldığı 2 adet cep telefonu ile kaçmaya çalıştı. Sıktığı biber gazından kendisi de etkilenen şahıs kısa sürede yakalandı. Öte yandan biber gazı kullanılarak gasp edilen taksici o dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Pendik Çamlık Mahallesi Piri Reis Caddesinde 27 Şubat tarihinde yaşanan olayda, Mehmet O. isimli bir şahıs Uğur K. isimli taksiciyi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Ardından taksiciye ait 2 adet cep telefonunu çalarak oradan uzaklaştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada gaspçı, polis tarafından yakalandı.

"KENDİSİ DE BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ"

Biber gazı sıkılarak gaspa uğrayan taksici Uğur K., yaşadığı dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Şahsın gitmek istediği adresi sürekli değiştirdiğini ve taksiciyi farklı yerlere götürdüğünü söyleyen taksici Uğur K., "Beni geri götürdü. Orada sote bir yer bulamayınca herhalde beni buraya geri getirdi. Burada rampa çıkarken yüzüme biber gazı sıktı. O an hiçbir şey göremedim. Parayı vermek istemedim, benimle mücadele etti. Parayı vermedim. Kendisi de biber gazından etkilendiği için kaçtı. Kurye aracı ile site güvenliğine söyledim. Ekipler sağ olsun zanlıyı yakalamışlar. Suç dosyası çokmuş. İhtiyacı olan gelsin istesin, ihtiyacını giderelim. Bu şekilde zorla almasınlar" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA