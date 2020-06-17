Biber gazı ile darp iddiasına para cezası KAYSERi'de Resul A.'yı (18), biber gazı sıkarak darp ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan işsiz Hasan A. (20) 6 bin TL, lise öğrencisi Davut K. (18) ise 4 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERi'de Resul A.'yı (18), biber gazı sıkarak darp ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan işsiz Hasan A. (20) 6 bin TL, lise öğrencisi Davut K. (18) ise 4 bin TL para cezasına çarptırıldı. Her iki sanığa verilen para cezaları için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Olay, geçen 31 Aralık'ta Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Davut K., iddiaya göre, kardeşi Ö.K.'ye uyuşturucu kullandırdığı için Resul A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Davut K. biber gazı sıkarak Resul A.'yı darp etmeye başladı. Arbede sırasında Davut K.'nin arkadaşı Hasan A. da kavgaya dahil oldu. Resul A. kavganın ardından iki şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki arkadaş hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Hasan A. ve Davut K. ile şikayetçi Resul A. ve babası K.A. hazır bulundu. Olayla ilgisi olmadığını öne süren sanık Hasan A., "Ev taşıyorduk. Olayla hiç bir alakam yok. Sonra mahallede Davut'un kardeşine uyuşturucu içirdiklerini duyduk. Resul ile Davut kavga ediyordu. Bana da küfür edince tahrik oldum ve ben de yumruk ve tekme ile vurdum. Biber gazı gibi madde kullanmadım. Resul'e vurduğum için de pişmanım" dedi.Tutuksuz sanıklardan Davut K., da olayın arkadaşı Hasan'ın anlattığı şekilde olduğunu söyleyerek, "Resul A.'nın kardeşime uyuşturucu kullandırmaya çalıştığını duyunca sinirlendim. Belinde de bıçak olduğunu görünce kendimi korumaya çalıştım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Şikayetçi olduğunu belirten Resul A. ise, "Biber gazı sıktılar. Belimde bıçak yoktu. İkisi birlikte beni darp etti" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Hasan A.'yı, 'basit yaralama' suçundan 6 bin TL, Davut K.'yi de aynı suçtan 4 bin TL adli para cezasına çarptırarak, her iki sanığa verilen para cezaları için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA