Biber gazı aromalı dondurma: Göz yaşartıcı gaza maruz kalmanın en tehlikesiz yolu
Kişi veya toplulukları geçici bir süre etkisiz hale getirmek için kullanılan göz yaşartıcı gazı artık tatsız bir deneyimden çıkaran tehlikesiz bir yol var: Biber gazı aromalı dondurma! Hong Kong'da bir dondurma dükkanı, müşterilerine sunduğu farklı aromalara biber gazını ekledi.
15.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:18
Kişi veya toplulukları geçici bir süre etkisiz hale getirmek için kullanılan göz yaşartıcı gazı artık tatsız bir deneyimden çıkaran tehlikesiz bir yol var: Biber gazı aromalı dondurma! Hong Kong'da bir dondurma dükkanı, müşterilerine sunduğu farklı aromalara biber gazını ekledi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com