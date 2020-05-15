Biber gazı aromalı dondurma: Göz yaşartıcı gaza maruz kalmanın en tehlikesiz yolu Kişi veya toplulukları geçici bir süre etkisiz hale getirmek için kullanılan göz yaşartıcı gazı artık tatsız bir deneyimden çıkaran tehlikesiz bir yol var: Biber gazı aromalı dondurma! Hong Kong'da bir dondurma dükkanı, müşterilerine sunduğu farklı aromalara biber gazını ekledi.

Kişi veya toplulukları geçici bir süre etkisiz hale getirmek için kullanılan göz yaşartıcı gazı artık tatsız bir deneyimden çıkaran tehlikesiz bir yol var: Biber gazı aromalı dondurma! Hong Kong'da bir dondurma dükkanı, müşterilerine sunduğu farklı aromalara biber gazını ekledi. View on euronews Kaynak: Euronews.com