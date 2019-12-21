Bibar yeniden CHP Keban İlçe Başkanlığına seçildi
Keban'da CHP ilçe başkanlığına Seyfettin Bibar, yeniden getirildiİlçe binasında yapılan ve çift listeyle gidilen kongrede Bibar 32 oy, Fethi Oruç ise 13 oy aldı.
21.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:58
Keban'da CHP ilçe başkanlığına Seyfettin Bibar, yeniden getirildi
İlçe binasında yapılan ve çift listeyle gidilen kongrede Bibar 32 oy, Fethi Oruç ise 13 oy aldı.
Bibar yeniden CHP Keban ilçe başkanı seçilirken, yönetim kuruluna Bedri Münir Özmen, İhsan Öz, Abdul Kadir Uludağ, Seyit Ak, Muhtar Bayındr, Ahmet Halim Taş, Hasan Ozan, Erdal Öztürk, Rıfat Doğan oldu.
Kaynak: AA