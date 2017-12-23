Bibacem'den Tatvan Emniyet Müdürüne Ziyaret

Bitlis Basın Cemiyeti (BİBACEM) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar'ı makamında ziyaret etti.



Bitlis Basın Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kılıç, Başkan Yardımcısı Turgut Hüseyni, Genel sekreter Mustafa Yüzer ve Mali idare sorumlusu Sefer Altılar Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Basın mensupları ile Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar sohbet ederek İlçe hakkında fikir alışverişinde bulundular. Basın çalışanlarının emniyet mensuplarıyla koordinasyonun önemine dikkat çeken Tatvan İlçe Emniyet müdürü Tulga Uyar, "Güvenlik en önemli ihtiyaçlardandır. Biz, emniyet güçleri de bunu sağlamak için en üst seviyede bir performansla çalışıyoruz ama daha iyisini yapabilmek için el ele vermeliyiz. İlçemizde güvenliği sağlamak için basına da en az bizim kadar görev düşüyor. Genç yaşta suça yönelen veya bu eğilimde 12-18 yaş arasında ki gençlere yönelik Tatvan İlçe Kaymakamlığıyla koordineli olarak bir proje başlattık. Proje kapsamında gençlerimize Kaymakamlığımız ve emniyet teşkilatımızca görevlendirilen arkadaşlardan oluşan bir ekip müzik ve kayak eğitimi verecekler"dedi.



Bitlis Basın Cemiyeti (BİBACEM) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kılıç ziyaret çerçevesinde emniyet güçleriyle gazetecilerin çalışmalarının bir bütünü tamamladığına işaret ederek daha iyi diyaloglarla kendi alanlarında topluma daha etkili hizmet vereceklerini söyledi. Tatvan'da yerel ve ulusal gazetecilerin çalışmalarıyla ilgili Emniyet Müdürü Tulga Uyar'ı bilgilendiren Kılıç, Tatvan basınının gerek ulusal, gerekse yerelde etkili bir performans gösterdiğini ve yalnızca haber kovalamak değil, toplumun yararına gündem oluşturduğunu da belirtti. Kılıç, Emniyet Müdürlüğü ile BİBACEM'in, uygulamalı projelerde birlikte çalışabileceklerinin de altını çizdi. - BİTLİS