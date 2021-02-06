Biatlonda başarı sağlayan Muşlu sporcular, Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Biatlonda başarı sağlayan Muşlu sporcular, Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'na hazırlanıyor

06.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:54
Biatlonda başarı sağlayan Muşlu sporcular, Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'na hazırlanıyor

Erzurum'da 3-4 Şubat'ta Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Muşlu kayaklı koşu sporcuları, şampiyonalara hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurum'da 3-4 Şubat'ta Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Muşlu kayaklı koşu sporcuları, şampiyonalara hazırlıklarını sürdürüyor.

İl merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Güzeltepe Kayak Merkezi'nde çalışma yapan sporcular, deneyimli antrenörleri eşliğinde kar kalınlığının bir metreyi geçtiği 4 kilometre uzunluğundaki pistte antrenman yapıyor.

Sporcular, Bitlis'te 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'nda da başarı elde etmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Takımı Antrenörü Süleyman Yıldırım, basın mensuplarına, Muş'ta yaklaşık 60 kayaklı koşu sporcusunun bulunduğunu söyledi.

Haftanın 6 günü sporcuların antrenman yaptığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"İlimize 15 Ocak'tan sonra kar yağdı. Muş'un yüksek kesimlerinde kar bulabiliyorduk. Oralara gidip antrenmanlarımızı yapıyorduk. 15 Ocak'tan sonra ilimize kar yağdı ve biz de antrenmanlarımızı kayak merkezimizde sağlıklı bir şekilde yapmaya başladık. Birinci etapta güzel sonuçlar aldık. 3-4 Şubat'ta Erzurum'da düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası'nda birinci olarak ilimize geldik. 40 sporcuyla 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası'na katılacağız."

Yıldırım, Bitlis'teki organizasyonda da başarı sağlayacaklarına inandıklarını belirterek, "Karın yağışı yüzümüzü güldürdü. Sağlıklı bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Soğuk havaya rağmen sporcularımız antrenmanlarını aksatmıyor. Kayak merkezinde 2 saat antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Eyüp Güler, Bitlis'teki yarışta Muş'u en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi.

Sıfırın altında 25 derecede antrenman yaptıklarını aktaran Güler, "Buna rağmen kayak yapmayı seviyoruz. Dört yıldır milli sporcuyum, profesyonel kayak yapıyorum. Bitlis'teki yarışların yanı sıra Bolu'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na da hazırlanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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