Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası yarın başlayacak

20.08.2019 10:24

Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonada Türkiye, 5 sporcuyla mücadele edecek.

Organizasyonda 27 ülkeden 257 sporcu kürsü mücadelesi verecek.

Antrenörlüklerini Mustafa İlçin ile Şadi Yusufoğlu'nun yaptığı Biatlon Milli Takımı; Halil İbrahim Yılmaz, Mehmet Üstüntaş, Zana Öztuç, Gülşah Ağa ve Zeynep Elif Durlanık'tan oluşuyor.

Kaynak: AA