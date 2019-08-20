Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası yarın başlayacak
Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.
Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonada Türkiye, 5 sporcuyla mücadele edecek.
Organizasyonda 27 ülkeden 257 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
Antrenörlüklerini Mustafa İlçin ile Şadi Yusufoğlu'nun yaptığı Biatlon Milli Takımı; Halil İbrahim Yılmaz, Mehmet Üstüntaş, Zana Öztuç, Gülşah Ağa ve Zeynep Elif Durlanık'tan oluşuyor.