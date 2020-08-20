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Biatlon Milli Takımı sporcuları Van'da kamp yapıyor

Türkiye'nin farklı illerden gelerek Van'da kampa giren Biatlon Milli Takımı sporcuları, uluslararası şampiyonalara günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Biatlon Milli Takımı sporcuları Van'da kamp yapıyor
20.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:04

Türkiye'nin farklı illerden gelerek Van'da kampa giren Biatlon Milli Takımı sporcuları, uluslararası şampiyonalara günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

15 gün sürecek kamp kapsamında uluslararası şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışan sporcular, antrenman için rakımı en yüksek ve engebeli bölgeleri tercih ediyor.

Özellikle dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarını yüksek rakımlı bölgelerde yapan sporcular, atış poligonunda da en iyi hedefi tutturmak için büyük çaba sarf ediyor.

Sporcuları antrenman yaptığı bölgede ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'ın farklı alanlardan sporcular için önemli bir kamp merkezi olduğunu söyledi.

11 sporcunun 4 antrenörle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatan İnanç, şunları kaydetti:

"Van, sporcular için Türkiye'de nadir olan çalışma alanlarından biri. Sporcularımız da bu yöndeki memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Sporcularımızın kamp çalışmaları için Van'ı tercih etmelerinin nedeni yüksek irtifa. Yüksek rakım avantajının yanında biatlon atışına uygun parkurumuzun olması da sporcular için iyi bir çalışma ortamı oluşturuyor. Burayı biraz daha geliştirerek biatlon branşının uluslararası faaliyetlerini buraya almaya çalışacağız."

Biatlon Milli Takım Antrenörü Kenan Ören de "Bu yıl malum tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle sezona biraz geç başladık. Sporcularımız sıkıntılı süreçten sonra rakımı ve antrenman sahaları iyi olan Van'da kamp çalışmalarına başladı. Burası hem yaz hem kış sporlarına çok uygun. Sporcularımız burada sezona daha hızlı bir giriş yapabilirler." şeklinde konuştu.

Şampiyonlara en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan milli sporcu Mine Kılıç da "Bu süreçte hiç boş durmadık, sürekli çalıştık. Hedefim şampiyonlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak." dedi.

Kaynak: AA

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