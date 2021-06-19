Biatlon Milli Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor
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Biatlon Milli Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor

Biatlon Milli Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Türkiye Kayak Federasyonu yaz dönemi kamp çalışmaları kapsamında Biatlon A ve Genç Milli Takımı hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor.

Türkiye Kayak Federasyonu yaz dönemi kamp çalışmaları kapsamında Biatlon A ve Genç Milli Takımı hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor.

Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde, koordinatör Mehdi Tekçe'nin yanı sıra antrenörler Kenan Ören, Bayram Ören, Samet Oğlağo, Mustafa İlçin ve Şadi Yusufoğlu koordinesinde çalışan milli sporcular, günde çift idman yapıyor.

Milli sporcular, antrenörlerinin belirlediği programa göre çalışmalar gerçekleştiriyor.

A Milli Takım antrenörü Kenan Ören, AA muhabirine, sezonun ilk kamp yeri olarak belirledikleri Bolu'da çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kampta A ve Genç Milli Takım kadrosunda yer alan 17 sporcunun bulunduğunu aktaran Ören, "Ağustos ayında Yaz Dünya Şampiyonası ve 3 tane yaz Balkan Şampiyonası var. Onlara hazırlanıyoruz. Şu an takımımız bu yarışlara hazır olmak için start verdi. Yaz Biatlon Dünya Şampiyonası takım yarışında ilk üç içinde olmak ve madalya almak için yarışacağız. Balkanlarda ise hem bireysel hem de takımlarda zirveye koşacağız." diye konuştu.

"Başarılarımızın bir üstü madalya"

Genç Milli Takım antrenörü Mustafa İlçin de sezonun ilk kampında motivasyonun çok önemli olduğunu kaydetti.

Günde çift idman yaptıklarını dile getiren İlçin, "Bir de sabah sporumuz var. Antrenmanlarda tekerlekli kayak, koşu, güç antrenmanı, baton antrenmanlarının yanı sıra her gün düzenli atış antrenmanlarımız var. Sezonun ilk kampı ve adaptasyon kampı olduğu için atışlarımız nabızsız, kombine değil." ifadelerini kullandı.

İlçin, önceki müsabakalarda elde ettikleri dereceler olduğunu aktararak, "Bu sene de daha önce yakalamış olduğumuz derecelerin bir tık daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Şu anki hedefimiz bu. Dünyada gayet iyi denilebilecek derecelerimiz var. Bunları madalyaya taşımak istiyoruz. Başarılarımızın bir üstü madalya." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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